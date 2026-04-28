В Казани приступили к работам на участках дорог, где произошло более 240 ДТП

В Казани начались ремонтные работы на 66 аварийных участках дорог, где произошло в общей сложности более 240 ДТП. Об этом сообщили на комиссии БДД в исполкоме города. В число самых проблемных зон вошли перекрестки улиц Островского – Пушкина, Чуйкова – Бондаренко, Габишева – Кул Гали, а также Танковое кольцо.

В ходе работ отремонтируют 7,1 тыс. квадратных метров дорожного покрытия, установят 430 дорожных знаков, произведут монтаж 1370 метров перильных и 368 метров барьерных ограждений и т.д. На реализацию комплекса мероприятий по повышению БДД из бюджета РТ выделено 150 млн рублей.