В Казани приступил к работе новый генеральный консул Турции

Как стало известно «Миллиард.Татар», новым дипломатическим представителем Турции в Казани станет Угур Йылмаз. В его консульский округ входят республики Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашская Республика, Самарская область.

Ранее он работал советником в посольстве Турции в Багдаде и Главном управлении кадров МИД Турции.

СПРАВКА

Угур Йылмаз родился 19 декабря 1969 года в Анкаре.

Угур Йылмаз окончил экономический факультет Университета Гази и получил степень магистра экономики в Городском университете (City University) Нью-Йорка в 2007 году.

Угур Йылмаз поступил на работу в Министерство иностранных дел в 1998 году. Он работал в Департаменте консульских и юридических вопросов и заместителем генерального директора отдела Европейского Союза по политическим вопросам. Затем в 2001 году, в качестве своего первого зарубежного назначения, отправился в Монголию, а позже работал в Постоянном представительстве Турции при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 2004 по 2007 год.

В последующем господин Йылмаз работал в департаменте кадров центрального аппарата МИД Турции с 2007 по 2008 год, а позже - в Посольстве Турции в Вашингтоне с 2008 по 2012 год.

Вернувшись в центральный аппарат МИД Турции, Угур Йылмаз снова работал в департаменте кадров. Позже господин Йылмаз в 2015-2019 годах был консулом и заместителем генерального консула в Генеральном консульстве Турции в Эдинбурге, а в 2019-2021 годах – советником в Посольстве Турции в Багдаде.

Проработав в Главном управлении кадров с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года, приступил к исполнению обязанностей Генерального Консула Турции в Казани с октября 2023 года.

Генеральный консул Йылмаз владеет английским, не женат.