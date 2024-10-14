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Происшествия 14 октября 2024 11:11

В Казани приставы закрыли восточное кафе из-за нелегального работника

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В Казани приставы закрыли восточное кафе из-за нелегального работника
Фото: © Судебные приставы отделения №2 Казани

В Советском районе Казани на улице Хайдара Бигичева, приставы закрыли восточное кафе из-за нелегального работника.

Хозяин кафе нарушил закон и устроил пекарем гражданина Узбекистана без разрешения на работу.

Фото: © Судебные приставы отделения №2 Казани

Советский районный суд Казани приостановил работу кафе на 20 дней для устранения нарушений. Приставы проконтролировали, чтобы помещения опустели, и опечатали входы.

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