В Казани приставы закрыли восточное кафе из-за нелегального работника

Фото: © Судебные приставы отделения №2 Казани

В Советском районе Казани на улице Хайдара Бигичева, приставы закрыли восточное кафе из-за нелегального работника.



Хозяин кафе нарушил закон и устроил пекарем гражданина Узбекистана без разрешения на работу.

Фото: © Судебные приставы отделения №2 Казани

Советский районный суд Казани приостановил работу кафе на 20 дней для устранения нарушений. Приставы проконтролировали, чтобы помещения опустели, и опечатали входы.