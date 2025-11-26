В Казани приставы задержали должника, записавшись к нему на тренировку в фитнес-клуб

В Казани судебные приставы нашли должника по алиментам, сумма задолженности которого превышает 1,6 млн рублей. Мужчина длительное время уклонялся от явки и не реагировал на уведомления, сообщает пресс-служба ведомства.

Пристав установила, что должник работает фитнес-тренером, и записалась к нему на занятие под видом клиентки. В назначенный день вместо обычной тренировки мужчину ожидал принудительный привод в отделение.

В отношении мужчины составили протокол за неуплату алиментов и предупредили о возможной уголовной ответственности в случае дальнейшего уклонения. Суд назначил должнику 40 часов обязательных работ, после чего он пообещал начать погашать долг.

