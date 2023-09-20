В Казани приставы взыскали с фармкомпании 1,3 млн рублей долга перед московской фирмой

Судебные приставы Казани помогли вернуть 1,3 млн рублей организации, которая занимается торговлей сельхозтоварами и живыми животными, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Ранее фирма заключила договор купли-продажи с казанской фармацевтической компанией, однако фарморганизация свои обязательства не выполнила. В итоге предприятия обратились в суд и он постановил взыскать с фарморганизации 1 млн 360 тысяч рублей, включая неустойку.

После возбуждения исполнительного производства пристав оперативно установил имущество организации – автомобили, и внес запрет на регистрационные действия. Кроме того он выявил счет, на котором имелась сумма, достаточная для погашения долга. В итоге средства были списаны со счета организации и перечислены взыскателю.