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В Казани приставы арестовали Hyundai алиментщика за долг в 715 тысяч рублей
В Казани приставы арестовали Hyundai местного жителя за долги по алиментам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Выяснилось, что мужчина не платил алименты на содержание двоих детей и долг его достиг 715 тысяч рублей. Пристав выяснил, что на мужчину зарегистрирована иномарка и арестовал автомобиль, однако мужчина все равно не стал отдавать долг.
Тогда пристав предупредил неплательщика, что его машину выставят на торги и продадут, а вырученные средства пойдут на погашение долга перед его детьми. Осознав ситуацию, мужчина полностью выплатил алименты.
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