В Казани приставы арестовали Hyundai алиментщика за долг в 715 тысяч рублей

В Казани приставы арестовали Hyundai местного жителя за долги по алиментам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Выяснилось, что мужчина не платил алименты на содержание двоих детей и долг его достиг 715 тысяч рублей. Пристав выяснил, что на мужчину зарегистрирована иномарка и арестовал автомобиль, однако мужчина все равно не стал отдавать долг.

Тогда пристав предупредил неплательщика, что его машину выставят на торги и продадут, а вырученные средства пойдут на погашение долга перед его детьми. Осознав ситуацию, мужчина полностью выплатил алименты.