В Казани приставы арестовали две иномарки неплательщиков кредитов

В Советском районе Казани судебные приставы провели операцию по аресту автомобилей должников по кредитам. Эта мера была применена к двум местным жителям, которые длительное время не выполняли свои финансовые обязательства перед банками, сообщили в ведомстве.

Первый случай касается владелицы автомобиля Skoda, чья задолженность составила 408 тысяч рублей. Женщина отреагировала на ситуацию конструктивно, пообещав в скором времени погасить долг полностью для возврата своего транспортного средства.

Во втором случае был арестован Hyundai, принадлежащий мужчине, который задолжал банку 115 тысяч рублей. Этот долг не погашался с 2021 года. Ситуация осложнилась тем, что супруга должника активно препятствовала изъятию автомобиля, вступив в конфликт с приставом и представителем банка. В результате на неё был составлен административный протокол за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава.

Обоим должникам предоставлен 10-дневный срок для погашения задолженностей. Если этого не произойдет, арестованные автомобили будут выставлены на торги для покрытия долгов.