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В Казани приставы арестовали две иномарки неплательщиков кредитов
В Советском районе Казани судебные приставы провели операцию по аресту автомобилей должников по кредитам. Эта мера была применена к двум местным жителям, которые длительное время не выполняли свои финансовые обязательства перед банками, сообщили в ведомстве.
Первый случай касается владелицы автомобиля Skoda, чья задолженность составила 408 тысяч рублей. Женщина отреагировала на ситуацию конструктивно, пообещав в скором времени погасить долг полностью для возврата своего транспортного средства.
Во втором случае был арестован Hyundai, принадлежащий мужчине, который задолжал банку 115 тысяч рублей. Этот долг не погашался с 2021 года. Ситуация осложнилась тем, что супруга должника активно препятствовала изъятию автомобиля, вступив в конфликт с приставом и представителем банка. В результате на неё был составлен административный протокол за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава.
Обоим должникам предоставлен 10-дневный срок для погашения задолженностей. Если этого не произойдет, арестованные автомобили будут выставлены на торги для покрытия долгов.
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