В Казани приставы арестовали авто мужчины за долг в 11 млн

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

В Казани судебные приставы арестовали автомобиль KIA RIO, принадлежащий мужчине, задолжавшему по обязательствам более 11 млн рублей. Как сообщает ГУФССП России по РТ, в эту сумму вошли взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, штрафы ГИБДД в 39 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в сумме 530 тысяч рублей.

Мужчина стал рекордсменом среди должников, выявленных во время совместного рейда приставов и сотрудников ГАИ. Автовладельцу предложили погасить задолженность на месте, но необходимой суммы не оказалось. Приставы арестовали автомобиль и направили на спецстоянку.

«Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, машину оценят и выставят на торги – вырученные средства пойдут на погашение долга», – говорится в сообщении.

По результатам рейда еще один автомобиль отправился на спецстоянку. Долг его владельца составил 325 тысяч рублей: 39 тысяч – штрафы за нарушение правил дорожного движения, 192 тысячи – задолженность по кредиту, 94 тысячи – исполнительский сбор. Мужчина также не смог погасить долг на месте.

Данная участь не постигла владельца BMW, который тотчас же погасил всю сумму долга – 782 тысячи рублей. Машину оставили ему на ответственное хранение.

«После поступления денежных средств на депозитный счёт судебных приставов исполнительное производство будет окончено, арест будет снят», – указано в сообщении.