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Общество 26 июля 2024 11:46

В Казани приостановят движение трамвайных маршрутов №3 и 5

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В Казани временно изменится движение трамвайных маршрутов из-за того, что казанский «Водоканал» будет проводить ремонтные работы на участке ул. Тукая, 97. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».

Так, с 11 часов и до окончания работ движение трамвайных маршрутов №3, 5 будет временно закрыто.

«Вагоны по этим маршрутам будут перенаправлены на трамвайные маршруты № 5а, 7. Учитывая данную информацию просим заранее планировать свой маршрут», – отметили в пресс-службе предприятия.

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