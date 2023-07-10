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Общество 10 июля 2023 17:31

В Казани приостановят движение трамваев по маршруту №4

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В Казани сегодня вечером будет приостановлено движение трамваев по маршруту №4. Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», это связано с проведением ремонтных работ.

Движение будет закрыто с 20:30 10 июля до 05:00 11 июля.

Ремонтные работы ведутся на перекрестке улиц Зорге и Даурская. Во время работ специалисты выявили неисправности по верхнему строению пути. Для восстановления пути было принято решение о закрытии движения трамваев.

#ограничение движения #Трамваи #Транспорт
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