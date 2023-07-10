В Казани приостановят движение трамваев по маршруту №4

В Казани сегодня вечером будет приостановлено движение трамваев по маршруту №4. Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», это связано с проведением ремонтных работ.

Движение будет закрыто с 20:30 10 июля до 05:00 11 июля.

Ремонтные работы ведутся на перекрестке улиц Зорге и Даурская. Во время работ специалисты выявили неисправности по верхнему строению пути. Для восстановления пути было принято решение о закрытии движения трамваев.