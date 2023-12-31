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В Казани приостановлено движение троллейбусов №3, 5, 9 и 12
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В Казани на время остановлено движение четырех троллейбусных маршрутов — №3, 5, 9 и 12. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Причиной стало повреждение контактной сети по ул.Академика Глушко. Сейчас на месте работают аварийные службы.
Ожидается, что движение троллейбусов возобновится в течение часа. «В связи с этим просим заранее планировать свой маршрут», — призвали в МУП.
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