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Общество 31 декабря 2023 13:21

В Казани приостановлено движение троллейбусов №3, 5, 9 и 12

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В Казани на время остановлено движение четырех троллейбусных маршрутов — №3, 5, 9 и 12. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Причиной стало повреждение контактной сети по ул.Академика Глушко. Сейчас на месте работают аварийные службы.

Ожидается, что движение троллейбусов возобновится в течение часа. «В связи с этим просим заранее планировать свой маршрут», — призвали в МУП.

#Троллейбусы
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