В Казани приостановлено движение троллейбусов №3, 5, 9 и 12

В Казани на время остановлено движение четырех троллейбусных маршрутов — №3, 5, 9 и 12. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Причиной стало повреждение контактной сети по ул.Академика Глушко. Сейчас на месте работают аварийные службы.

Ожидается, что движение троллейбусов возобновится в течение часа. «В связи с этим просим заранее планировать свой маршрут», — призвали в МУП.