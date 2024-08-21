В Казани приостановили работу торгового павильона, где без разрешения работали мигранты

На Тихорецкой улице в Казани судебные приставы приостановили работу павильона по оптовой продаже рыбы и полуфабрикатов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, что хозяин помещения принял на работу двух граждан Узбекистана без разрешений на работу.

В результате суд решил закрыть торговую точку на 15 дней для устранения нарушений. Судебные приставы опечатали вход и предупредили владельца о последствиях невыполнения решения суда.