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Происшествия 21 августа 2024 18:08

В Казани приостановили работу торгового павильона, где без разрешения работали мигранты

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На Тихорецкой улице в Казани судебные приставы приостановили работу павильона по оптовой продаже рыбы и полуфабрикатов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, что хозяин помещения принял на работу двух граждан Узбекистана без разрешений на работу.

В результате суд решил закрыть торговую точку на 15 дней для устранения нарушений. Судебные приставы опечатали вход и предупредили владельца о последствиях невыполнения решения суда.

Фото: © ГУФССП по РТ

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