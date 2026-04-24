Происшествия 24 апреля 2026 08:58

В Казани приостановили работу кафе ОстроWok из-за заболевания клиентов кишечной инфекцией

В Казани на два месяца приостановили работу кафе ОстроWok после обнаружения кишечной инфекции у его посетителей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Как отметили в ведомстве, кафе закрыли после проверки, которая показала грубое нарушение санитарных условий в заведении. Выяснилось, что в приготовлении блюд использовались продукты без маркировки, отсутствовали дезинфицирующие средства, нарушен режим мытья посуды и многое другое. Также были проведены лабораторные исследования, которые показали наличие кишечной палочки в двух пробах пищи и двух смывах с внешней среды.

Здание опечатано. На директора кафе составили протокол и передали материалы в суд, который затем вынес решение о приостановке работы.

#кафе #кишечная инфекция #Роспотребнадзор
