В Казани принята резолюция-обращение от лица гражданской общественности к главам БРИКС

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Сегодня в присутственных местах казанского Кремля прошел Международный круглый стол «Общественность БРИКС за суверенное развитие». В рамках встречи была принята резолюция к октябрьскому саммиту лидеров стран БРИКС в Казани.

«На наш взгляд, проведение сегодняшней встречи обладает большим потенциалом. Одним из гуманитарных результатов, надеемся, будет резолюция-обращение к главам государств, которые примут участие в саммите БРИКС в Казани в октябре», — рассказала о цели круглого стола председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

В круглом столе приняли участие крупные гражданские и религиозные деятели России, Китая, Индии, Ирака, ЮАР, Саудовской Аравии, Египта, Эфиопии, Азербайджана, Казахстана. Отдельно Валеева отметила вклад Татарстана в укрепление международного сотрудничества.

«Мы считаем, что у нас сформировалось целое сообщество институтов гражданского общества, ведущее насыщенный смыслами и практиками диалог с зарубежными странами. Особая роль в этом диалоге у традиционных религий», — добавила Валеева.

Резолюция, которая была принята сегодня, призывает обратить внимание глав государств стран БРИКС на важность суверенного развития этих стран для реализации прав входящих в них народов.

В целях «наращивания практик гуманитарной дипломатии и вовлечения институтов гражданского общества в межцивилизационное развитие» участники круглого стола предлагают главам государств БРИКС учредить Казанский международный форум «Общественность БРИКС за суверенное развитие».

В контексте формирования многополярного мира значимым является успешное развитие объединения БРИКС, говорится в резолюции.

«Мы выражаем свою приверженность положениям Резолюции 66/288, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 27 июля 2012 года, а также Обращению к Саммиту Будущего ООН участников Гражданского Форума БРИКС в Москве 3-4 июля 2024 г. Мы выступаем за построение мира на основе принципов равенства и справедливости», — говорится в тексте проекта резолюции.

Также, согласно документу, страны ООН должны признать суверенное развитие базовой ценностью, гарантом субъектности народов, входящих в страны ООН. Важнейшим фактором суверенного развития выступает социально-политическая стабильность, основанная на уважении норм и установлений традиционных религий, идеологических убеждений, исторических и культурных традиций, говорится в тексте.

«Мы признаем важность политических свобод для развития человека и общества, понимая свободу как условие развития, а не самоцель. Нельзя жертвовать жизнями и судьбами людей ради воплощения утопических конструкций постгуманизма или квази-научной ЛГБТ-идеологии. Мы говорим решительное "нет" попыткам установления диктатуры любых меньшинств (по расовому, гендерному, культурному признаку)», — цитата из резолюции.

Также в резолюции определены направления деятельности общественности стран БРИКС: продвижение принципов многополярного мира, диалог о сочетании суверенитета и общей ответственности за глобальное развитие, расширение спектра параметров цивилизационной идентичности, развенчание мифа об универсальности ценностей «коллективного Запада», профилактика навязывания подрывающих ценности и убеждения идентичностей, противодействие агентам однополярного мира.