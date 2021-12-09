В Казани принимаются заявки на бесплатную стерилизацию собак

Жители Казани могут записать своих питомцев на бесплатную стерилизацию. С начала года процедура проведена около 300 животным, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов столицы РТ.

Чтобы записать собаку на стерилизацию, необходимо записаться по номеру +7 (843) 590-04-26 (Комитет ЖКХ исполкома). После обработки заявки с владельцем животного свяжутся специалисты ветклиники и назначат дату и время приема. Помимо этого, операции проводят специалисты приюта «Зооцентр».

В акции задействованы девять ветлечебниц Казани.