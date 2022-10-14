В Казани прикрыли склад, где делали и продавали стеклоомывайку без лицензии

В Казани сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что несколько человек организовали оптовый канал производства и сбыта стеклоомывающей жидкости, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Производство омывайки было организовано на одном из городских складов. Здесь ее производили из этилового спирта, на оборот которого необходима специальная лицензия, которой у бизнесменов не было.

В цехе, который прикрыли полицейские, находилась готовая продукция, куботейнеры с этиловым спиртом, химические соединения, применяемые при изготовлении спиртосодержащей продукции, а также пустая тара и укупорка, используемая при розливе. В общей сложности полицейские изъяли более 20 тонн этилового спирта и произведенной на его основе стеклоомывающей жидкости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

