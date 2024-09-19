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В Казани приезжий приставал к девочке, возбуждено уголовное дело
Глава СК России потребовал доклад о том, как идёт следствие по делу о нападении приезжего на девочку в Казани.
По информации следствия, приезжий мужчина приставал к несовершеннолетней девочке. Напуганного ребенка спасли прохожие.
Дело было возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
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