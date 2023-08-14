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Руc Тат
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Происшествия 14 августа 2023 21:30

В Казани при столкновении УАЗа и двух легковушек пострадала 12-летняя девочка

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Сегодня вечером у дома на Айдарова в Казани в ДТП пострадал ребенок, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель отечественного авто не выбрал безопасную дистанцию и врезался в идущие навстречу Chevrolet, которым управляла 46-летняя автоледи, и Mitsubishi под управлением 40-летнего водителя.

В результате аварии различные травмы получила 12-летняя пассажирка Mitsubishi. После того, как медики оказали ребенку медицинскую помощь, девочку отпустили домой.

#дтп с ребенком
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