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В Казани при столкновении УАЗа и двух легковушек пострадала 12-летняя девочка
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Сегодня вечером у дома на Айдарова в Казани в ДТП пострадал ребенок, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель отечественного авто не выбрал безопасную дистанцию и врезался в идущие навстречу Chevrolet, которым управляла 46-летняя автоледи, и Mitsubishi под управлением 40-летнего водителя.
В результате аварии различные травмы получила 12-летняя пассажирка Mitsubishi. После того, как медики оказали ребенку медицинскую помощь, девочку отпустили домой.
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