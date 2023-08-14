В Казани при столкновении УАЗа и двух легковушек пострадала 12-летняя девочка

Сегодня вечером у дома на Айдарова в Казани в ДТП пострадал ребенок, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель отечественного авто не выбрал безопасную дистанцию и врезался в идущие навстречу Chevrolet, которым управляла 46-летняя автоледи, и Mitsubishi под управлением 40-летнего водителя.

В результате аварии различные травмы получила 12-летняя пассажирка Mitsubishi. После того, как медики оказали ребенку медицинскую помощь, девочку отпустили домой.