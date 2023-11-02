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В Казани при столкновении двух иномарок пострадал 6-летний ребенок
В Казани при столкновении двух иномарок пострадал 6-летний ребенок, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Накануне вечером водитель автомобиля Ford столкнулся с автомобилем Suzuki. В итоге мальчик получил травмы, но после осмотра врачами был отпущен домой.
В Госавтоинспекции отметили, что ребенок перевозился в правильно подобранном детском автокресле, поэтому удалось избежать тяжких последствий.
Детские удерживающие устройства являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП и призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей.
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