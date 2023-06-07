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В Казани при столкновении автомобиля каршеринга, иномарки и грузовика пострадал мужчина
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Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели ДТП с тремя автомобилями в 10-м микрорайоне Казани.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель «Лады» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю каршеринга, после чего столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП водителя «Лады» госпитализировали.
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