В Казани при столкновении автомобиля каршеринга, иномарки и грузовика пострадал мужчина

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели ДТП с тремя автомобилями в 10-м микрорайоне Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель «Лады» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю каршеринга, после чего столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водителя «Лады» госпитализировали.