В Казани при столкновении автобуса с полуприцепом пострадали пять человек
В Казани автобус врезался в припаркованный полуприцеп. ДТП произошло утром 24 марта на улице Кулагина. В городской Госавтоинспекции сообщили, что в результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса.
По информации ведомства, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия. Из‑за этого он не успел среагировать и совершил наезд на полуприцеп, который был припаркован без нарушений.
Автоинспекторы напомнили, что в солнечную погоду яркий свет может ослеплять и снижать видимость. Поэтому водителям следует управлять транспортом особенно внимательно.