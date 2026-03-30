Происшествия 30 марта 2026 14:07

В Казани при столкновении автобуса с полуприцепом пострадали пять человек

В Казани автобус врезался в припаркованный полуприцеп. ДТП произошло утром 24 марта на улице Кулагина. В городской Госавтоинспекции сообщили, что в результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса.

По информации ведомства, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия. Из‑за этого он не успел среагировать и совершил наезд на полуприцеп, который был припаркован без нарушений.

Автоинспекторы напомнили, что в солнечную погоду яркий свет может ослеплять и снижать видимость. Поэтому водителям следует управлять транспортом особенно внимательно.

#гаи #дтп в казани #дтп с автобусом
В топе
Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

29 марта 2026
Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

29 марта 2026
