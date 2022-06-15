В Казани при ремонте по нацпроекту улицы Николая Ершова установят 62 дорожных знака

В Казани при ремонте по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» участка дороги по улице Николая Ершова установят 62 дорожных знака, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На данный момент работы выполнены почти на 47%. В частности, проведены фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на площади 45 тыс. кв. метров, установлены бортовые камни и отремонтировано асфальтобетонное покрытие на тротуаре площадью 1 250 кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, для безопасного дорожного движения рабочие нанесут разметки, установят 282 метра пешеходных ограждений и два остановочных павильона.

Ремонт улицы Николая Ершова начался в начале мая. Стоимость работ оценивается в 249 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.