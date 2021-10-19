В Казани при проверке трамваев №5 и 5а высадили пятерых пассажиров за отказ надеть маски

Сотрудники контрольно-ревизионного отдела МУП «Метроэлектротранс» вместе с отделом БДД провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Были проверены семь трамваев № 5 и 5а на остановке «Улица Сафиуллина».

Были выявлены 15 человек без масок, десять пассажиров надели средства индивидуальной защиты после просьбы проверяющих. Остальным пришлось покинуть салон трамвая из-за отсутствия маски либо отказа ее надеть.

«В целом количество пассажиров без масок с каждым разом становится все меньше», — отметили в пресс-службе «Метроэлектротранса».