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Ру Тат
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19 октября 2021  21:04

В Казани при проверке трамваев №5 и 5а высадили пятерых пассажиров за отказ надеть маски

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Сотрудники контрольно-ревизионного отдела МУП «Метроэлектротранс» вместе с отделом БДД провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Были проверены семь трамваев № 5 и 5а на остановке «Улица Сафиуллина».

Были выявлены 15 человек без масок, десять пассажиров надели средства индивидуальной защиты после просьбы проверяющих. Остальным пришлось покинуть салон трамвая из-за отсутствия маски либо отказа ее надеть.

«В целом количество пассажиров без масок с каждым разом становится все меньше», — отметили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

#Коронавирус
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