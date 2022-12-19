Казань полным аншлагом встретила благотворительный концерт фестиваля «Союзмультфильм»

Благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» стартовал сегодня в Большом зале имени Салиха Сайдашева. Гостями мероприятия стали ребята из детских домов, из малоимущих семей и других социально незащищенных групп населения республики.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

«Незадолго до концерта мы раздали билеты в благотворительные организации Казани – мы хотели, чтобы проект увидело максимальное количество зрителей и те, кто в силу каких-то своих особенностей не мог ранее посетить наши мероприятия. В зал мы сегодня пригласили и социально незащищенные слои населения, и деток с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал журналисту «Татар-информа» заместитель директора ГБКЗ им. С. Сайдашева по концертной части Максим Мулин.

На большом экране маленькие зрители и их родители увидели любимых героев отечественной мультипликации: обаятельного волка из «Ну, погоди!», доброго крокодила Гену, циркового льва из мультфильма «Каникулы Бонифация». С живой озвучкой были также показаны такие хиты советской анимации, как «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Пес в сапогах», «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню».

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

«Классика не может устареть по умолчанию. То есть все, что мы называем классикой, оно и остается вместе с нами на долгие-долгие годы. Темы, которые поднимаются в мультфильмах советского времени – темы вечные: добра, любви и дружбы – это никогда не устареет. Отечественная анимация с детства учит нас морали, и я заметил, что многие взрослые, которые находятся сегодня в этом зале, возвращаются в детство и не только радуются, тому, что слышат, но и подпевают нам», – отметил Максим Мулин.

Показ сопровождался музыкой в исполнении оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной под руководством дирижера, заслуженной артистки Татарстана Анны Гулишамбаровой. Также в концерте приняли участие солисты детского шоу-хора «Дорога звезд».

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

Благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» уже прошел на многих площадках страны: в Красноярске, Красногорске, Санкт-Петербурге, Курске, Тольятти, Великом Новгороде, Иркутске и Нижнем Новгороде. Тысячи ребят по всей России уже смогли посмотреть лучшие мультфильмы советского кинематографа, а музыкальное сопровождение помогло им погрузиться в волшебную атмосферу сказки.

Отметим, что проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Автор идеи и организатор – группа компаний Zapomni совместно с благотворительным фондом «Гармония детства».

