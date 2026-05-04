news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 4 мая 2026 09:35

В Казани при обыске у оптового наркокурьера нашли 2,5 кг синтетики

Читайте нас в
Телеграм

В Казани у оптового наркокурьера нашли более 2,5 килограмма мефедрона.

Как рассказали в МВД по РТ, 52-летнего мужчину поймали в Ново-Савиновском районе города. При обыске его автомобиля на переднем сидении обнаружили пакет, внутри которого находилось два свертка с мефедроном массой более 170 г. После этого правоохранители направились домой к мужчине, где также обнаружили 2,5 кг синтетики.

По версии полицейских, мужчина был оптовым наркокурьером и планировал продать всю партию наркотиков в Казани. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемого арестовали.

#Казань #МВД по РТ #изъяли наркотики
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Найдено тело еще одного рыбака, пропавшего на реке Ик в Татарстане

3 мая 2026

Мужчина унизил девушку в лифте казанского ЖК, полиция проводит проверку

3 мая 2026
Новости партнеров