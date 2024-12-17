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Происшествия 17 декабря 2024 17:30

В Казани при обрушении потолка в частном доме погиб мужчина

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В одном из частных домов на Промышленной улице в Авиастроительном районе Казани обрушился потолок. В результате погиб 68-летний мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что мужчина оказался под завалами при разборе деревянного строения. Прибывшие спасатели извлекли тело мужчины и передали его сотрудникам полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

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