В Казани при обрушении потолка в частном доме погиб мужчина

В одном из частных домов на Промышленной улице в Авиастроительном районе Казани обрушился потолок. В результате погиб 68-летний мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что мужчина оказался под завалами при разборе деревянного строения. Прибывшие спасатели извлекли тело мужчины и передали его сотрудникам полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.