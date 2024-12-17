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Новости Татарстана и Казани
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В Казани при обрушении потолка в частном доме погиб мужчина
В одном из частных домов на Промышленной улице в Авиастроительном районе Казани обрушился потолок. В результате погиб 68-летний мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Выяснилось, что мужчина оказался под завалами при разборе деревянного строения. Прибывшие спасатели извлекли тело мужчины и передали его сотрудникам полиции.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.
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