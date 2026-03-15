Происшествия 15 марта 2026 14:01

В Казани при обрушении фронтона дома пострадал водитель припаркованной машины

Сегодня в Казани произошло обрушение фронтона чердака в доме №5 по улице Космодемьянской. Об этом сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

В результате инцидента пострадал припаркованный рядом автомобиль, который стоял под запрещающим знаком. Владелец машины получил травмы.

Дом находится под управлением товарищества собственников недвижимости (ТСН). По словам председателя ТСН, очистку крыши от снега проводили три дня назад. Все инженерные системы дома работают в обычном режиме, перебоев нет.

На опубликованном ГУ МЧС России по РТ видео видно, как обрушился фронтон. По информации ведомства, площадь повреждения 2 кв. метра. Причина происшествия устанавливается.

#вахитовский район казани
Шииты против сатанизма: религиозные корни войны Ирана с Израилем и США

Новости партнеров