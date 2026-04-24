Общество 24 апреля 2026 10:27

В Казани при необходимости ограничат движение транспорта 27 июня из-за Дня молодежи

В центре Казани планируют временное ограничение движения транспортных средств 27 июня в связи с проведением Всероссийского Дня молодежи 2026 года. Это следует из проекта постановления Исполнительного комитета города, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает возможность введения запрета на проезд с 6:00 до 22:00 на участке улицы Подлужной – от съезда с моста Миллениум до улицы Толстого, а также на съездах с улицы Вишневского. Ограничения планируют ввести при необходимости для обеспечения безопасности в день проведения праздничных мероприятий.

Комитету по транспорту поручено организовать установку временных дорожных знаков и зачехление существующих.

Организацией перекрытия дорог займется Комитет внешнего благоустройства совместно с администрацией Вахитовского и Приволжского районов.

#перекрытие дорог #день молодежи
