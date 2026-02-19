В Казани при благоустройстве третьей очереди набережной озера Кабан сохранят ивы

В Казани в ходе третьей очереди благоустройства набережной озера Кабан сохранят взрослые ивы. На новом участке проведут масштабное обновление озеленения с восстановлением многоярусной экосистемы. Об этом рассказал кандидат биологических наук, представитель ландшафтного предприятия «Парк Сервис» Сергей Мурзов.

«Самое значимое и крупное дерево на этом участке – ива белая. Она по праву считается достоянием города и настоящим произведением искусства. Татарстан и Казань – регион с обилием водоемов и насыщенной влагой, поэтому в других регионах такие деревья большая редкость. Нам повезло, у нас их немного, и мы можем беречь эту красоту», – отметил Мурзов.

При этом сорные американские клены на участке набережной планируют удалить. По словам эксперта, их здесь насчитывается около 700 экземпляров. Этот вид официально отнесли к особо опасным сорным растениям, так как он активно распространяется, угнетает другие растения и выделяет вещества, ухудшающие качество почвы.

«Опавшие листья и корни этого дерева выделяют сложные вещества, называемые колинами, которые буквально выжигают почву вокруг. Под ним и рядом с ним почти ничего не растет, а то, что успевает вырасти, испытывает сильное угнетение. Кроме того, летом клен выделяет большое количество фитонцидов, которые, вопреки распространенному мнению, не очищают воздух, а, взаимодействуя с автомобильными выхлопами, даже загрязняют его. Это единственное дерево в городе, которое не очищает воздух», – пояснил Мурзов.

На освободившихся участках высадят крупномерные ивы, включая плакучие формы, выведенные в СССР в 1960-х годах. Также появятся водные растения и теневыносливые многолетники, чтобы поддержать многоярусную экосистему.

«Всё ярусами расположено так, как должно быть в природе. Такая структура позволяет сохранить искусственную экосистему и одновременно создать комфортную среду для прогулок», – подчеркнул эксперт.

Масштабное обновление набережной позволит создать экологически устойчивую и эстетически привлекательную территорию, где жители и гости Казани смогут наслаждаться разнообразием флоры, не опасаясь сорных видов.