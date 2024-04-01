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В Казани при аншлаге прошла премьера «Народного наследия» Госансамбля песни и танца РТ
В конце марта, с 29 по 31-е число, в Казани состоялась премьера программы «Народное наследие» («Халкыбызның мирасы») Госансамбля песни и танца РТ. Все концерты прошли при аншлаге, отмечает пресс-служба коллектива.
В основе программы — настоящие шедевры татарской культуры, вошедшие в золотую коллекцию ансамбля. Для нее специально была восстановлена постановка Файзи Гаскарова — национальный вокально-хореографический спектакль «Аулак ой» на музыку Александра Ключарева, который представляет собой театрализованное «воплощение» старинных татарских посиделок. Когда родители уезжали из дома, молодые девушки приглашали к себе подруг, рукодельничали, пели. Услышав стройный хор девичьих голосов, в окна избы стучались парни, и начинались старинные забавы с песнями, танцами и шутками.
«Впервые программа „Аулак ой“ была поставлена в 1967 году. Мы ее возродили и обогатили. В нем вся многогранная палитра традиций татарского народа. Через эту постановку молодое поколение может узнать, как раньше татары встречались и знакомились», — рассказал худрук ансамбля Айрат Хаметов.
Во время второго отделения зрители смогли оценить, как задушевные и виртуозные протяжные песни переплетаются с яркими хореографическими номерами из золотого фонда ансамбля.
В постановках «Гармонь-гармонь» и «Джигиты» впервые вместе с артистами ансамбля на сцену вышли воспитанники детской вокально-хореографической студии при ГАПиТ.
«Мы делаем все, чтобы сохранить наследие предков. Поэтому сегодня в наших номерах участвуют дети. Когда они вырастут, смогут передать полученные знания следующему поколению. Тем самым мы убережем нашу культуру от забвения», — подчеркнул Хаметов.
С 11 по 18 апреля коллектив отправится в тур по российским городам, они посетят Ульяновскую, Пензенскую области, Мордовию.
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