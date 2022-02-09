В Казани презентуют третий том научного издания «История крымских татар»

Завтра в здании Института истории им. Марджани АН Татарстана в два часа дня презентуют третий том 5-го научного издания «История крымских татар».

В мероприятии примут участие директор института Радик Салихов, научный руководитель института Рафаиль Хакимов и др.

Работа над монографией «Крымское ханство (XV-XVIII вв.)» велась более двух лет. На основании комплексного анализа данных письменных, археологических, картографических, изобразительных источников авторы попытались реконструировать основные этапы истории крымских татар этих веков.

В авторский коллектив вошли и специалисты в различных аспектах истории Крымского ханства, представляющие крупнейшие научные учреждения России, Белоруссии, США, Румынии, Турции, Украины.

В издании приводятся данные о внешней политике Крымского ханства, его военное устройство, система правления, правовые аспекты, искусство, ремесло и сельское хозяйство, наука, образование и др. Работа может быть интересна как ученым, так и всем любителям истории, сообщают в Институте истории им. Марджани.