В Казани презентуют сборник произведений известного китайского писателя Хань Шаогуна

В субботу, 12 ноября, в Институте международных отношений Казанского федерального университета состоится презентация сборника известного китайского писателя Хань Шаогуна, вошедшие в который тексты были впервые переведены преподавателями КФУ на русский язык. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор Института Конфуция КФУ Альфия Аликберова.

По словам спикера, планируется онлайн-подключение самого писателя Хань Шаогуна и его биографа — Ляо Шуу. Книга биографа о творчестве и жизненном пути Хань Шаогуна также будет представлена публике — она уже переведена и вышла из печати. К презентации также присоединятся коллеги из Китая, которые занимаются современной литературой своей страны.

В сборник вошли десять повестей и рассказов писателя, работа над переводом которых длилась три года. Выбор для перевода произведений именно Хань Шаогуна сотрудниками Института Конфуция КФУ был обусловлен тем, что он родился в провинции Хунань.

«И именно это стало ключевым фактором, так как Хунаньский педагогический университет является вузом-партнером КФУ. Писатель тесно связан с этим университетом, он там работал и преподавал. Хань Шаогун — один из самых известных писателей, он является основоположником течения „Литература поиска корней“», — пояснила Аликберова.

Хань Шаогун родился 1 января 1953 года в столице Хунани — городе Чанша. В годы культурной революции он был сослан в сельскую местность на шесть лет как образованный молодой человек. В 1974-м начал писать прозу, работая в Доме культуры небольшого городка. В 1978-м поступил в Хунаньский педагогический университет на отделение китайского языка, после окончания которого работал редактором. В 1984 году начал работать в Хунаньском отделении Союза китайских писателей. В 1996-м совместно с коллегами учредил журнал «Край света».

Написанные до 1985 года рассказы и повести Хань Шаогуна выдержаны в реалистическом духе и могут быть соотнесены с популярными тогда направлениями «Литературы шрамов» и «Литературы дум о прошедшем», критически переосмыслявших жизнь Китая в годы правления Мао Цзэдуна. В 1985-м писатель опубликовал очерк «Корни литературы» о поисках корней китайской цивилизации, после чего стал восприниматься как лидер нового литературного направления — «Литературы поиска корней».

Во многих текстах прозаик описывает существование людей с теми или иными изъянами — умственными и физическими. Наиболее показательны в этом смысле его повести «Папапа» и «Женщина, женщина, женщина». В выборе необычных тем Хань Шаогун ориентируется на старинную китайскую традицию малой прозы. По мнению критиков, на него также повлияли гротескные аллегории Франца Кафки и магический реализм Габриэля Гарсиа Маркеса. Ключевой текст писателя — вышедший в 1996 году роман «Мацяоский словарь», представляющий собой результат многолетнего изучения доконфуцианской культуры древнего царства Чу.

До последнего времени на русский язык из произведений Хань Шаогуна на русский язык были переведены только повесть «Папапа» и пять рассказов. Выход подготовленной преподавателями КФУ книги изменит эту ситуацию.