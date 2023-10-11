В октябре в Казани презентуют портал, содержавший 5 тыс. уникальных памятников письма

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Презентация интернет-портала «История письма европейской цивилизации» состоится в рамках международной научной конференции «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России» в октябре в Казани. О возможностях необычного интернет-ресурса рассказали сегодня участники пресс-конференции в «Татар-информе».

Айнур Тимерханов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В масштабах нашей страны сегодня уделяется большое внимание, проводится значимая работа по реализации государственной политики в области сохранения и изучения национальных культур, духовного наследия, исторической памяти народов России. Положительный импульс всем этим усилиям придает тот факт, что 2023 год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций, а 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития», — напомнил вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.

Спикер отметил, что в республике реализуется множество мероприятий, направленных на поддержку культуры народов Татарстана, изучение духовно-культурного наследия и его популяризацию. А предстоящая презентация портала и сама международная конференция отлично вольются в список проводимых в регионе тематических мероприятий.

Алексей Сиренов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Директор Санкт-Петербургского Института истории РАН Алексей Сиренов сообщил, что разработка портала началась еще три года назад, в настоящее время он находится в рабочем состоянии.

«Туда можно обратиться и получить информацию о 5 тыс. памятниках письма разных традиций. Через месяц портал будет закрыт на какое-то время, потому что программисты должны будут обновить ряд полей», — предупредил спикер.

На этом работы на интернет-ресурсе не завершатся. Портал будет постоянно пополняться новыми памятниками истории. Кроме того, его авторы и разработчики постоянно редактируют описания ценных документов, уточняют даты их появления, оптимизируют формулировки для упрощения поиска.

«Мы хотели сначала представлять только наши памятники, но потом поняли, что гораздо актуальнее показать памятники, которые хранятся и в других учреждениях, либо выставлены в интернете. У нас они обретают научное описание и систематизацию», — подчеркнул Сиренов.

Отдельный блок портала посвящен историко-культурному наследию Татарстана, в частности, здесь представлено арабографичное письмо.

Айрат Ситдиков Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Директор Института археологии им. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков добавил, что благодаря порталу в России формируется цифровое информационное пространство письменного наследия. Ресурс позволит людям сформировать понимание о богатстве традиций и культуры народов, проживающих в нашей стране. Портал реализован на сайте Санкт-Петербургского института истории РАН.

Добавим, что международная научная конференция «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России» пройдет 17 — 19 октября в Казани в здании Национальной библиотеки РТ.