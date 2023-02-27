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В Казани презентуют книгу-перевод казахского писателя Мухтара Ауэрова на татарском языке
1 марта в Национальной библиотеке РТ пройдет презентация сборника произведений Мухтара Ауэрова, переведенного на татарский язык. Об этом говорится в расписании библиотеки.
Мухтар Ауэров (1897–1961) внес значительный вклад в развитие социалистического реализма. Его перу принадлежит первый казахский роман-эпопея. Он известен как драматург, переводчик русской и европейской классики, ученый, который способствовал развитию казахской стилевой школы.
Мероприятие проводится совместно с консульством Казахстана. В событии примут участие сын и внук писателя Мурат Ауэров и Эльдар Кунаев, а также генконсул Казахстана Ерлан Искаков.
Мероприятие стартует в 11.00 в конференц-зале библиотеки. Для участия необходима предварительная регистрация.
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