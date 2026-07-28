В Казани презентуют книгу о лекарственных травах Татарстана

Татарское книжное издательство проведет встречу, посвященную презентации книги «Татарстанның яшел аптекасы» («Зеленая аптека Татарстана») 30 июля в 15:00. На мероприятии расскажут о растениях, которые встречаются в республике, их свойствах и особенностях применения.

Двуязычное издание содержит материалы о лекарственных травах Татарстана. Книга поможет читателям научиться различать целебные растения и узнавать об их полезных свойствах.

В рамках встречи состоится открытый разговор с экспертами в области фитотерапии и народной медицины. Участниками станут магистр народной медицины, обладатель звания «Лучший целитель России», член Российской ассоциации народной медицины Фирая Захарова, а также врач-фитотерапевт Оксана Добронравова.

Захарова рассказала, что современный ритм жизни часто не позволяет людям замечать природные ресурсы, которые находятся рядом. По ее словам, книга и встреча призваны напомнить жителям республики о богатстве окружающей природы.

Добронравова представит тему лекарственных растений с позиции современной медицины и расскажет о подходах к их использованию.

Посетители смогут задать экспертам вопросы о применении трав, здоровье и долголетии. Программа встречи также включает презентацию книги, рассказ об особенностях сбора растений в Татарстане и дегустацию травяных сборов, приготовленных из местных растений.

Мероприятие пройдет в парковой зоне бульвара Фестивальный – в парке возле здания «Татмедиа».

Для участия необходима предварительная регистрация. Заявку можно отправить на электронную почту tki@tatkniga.ru, по телефону 519-45-22 или через онлайн-форму. Вход свободный.