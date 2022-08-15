В Казани презентуют книгу, изданную на 4 языках

В Национальной библиотеке РТ в четверг, 18 августа, состоится презентация книги «Легенды Туган Батыра», изданной на четырех языках.

Это повесть-сказка на русском, татарском, английском и арабском, уточняют в пресс-службе Нацбиблиотеки РТ.

На презентации выступит автор книги — Зульфат Хаким и автор проекта — учредитель национального комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов.

Начало мероприятия в 14.00, необходима предварительная регистрация по ссылке.