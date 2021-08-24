В Казани презентуют книгу башкирского писателя Айгиза Баймухаметова на татарском языке

4 сентября в Союзе писателей Татарстана состоится презентация книги молодого башкирского писателя Айгиза Баймухаметова «Нахак». Книга увидела свет на татарском языке. Сборник «Нахак» стал шестой книгой в серии «Библиотека "Казан утлары"». Серия из книг в формате pocketbook издается литературным журналом «Казан утлары» при поддержке АО «Татмедиа».

Герои повести «Урам балалары» («Дети улиц») и рассказа «Нахак» («Несправедливость») — подростки со сложной судьбой, лишенные родительской поддержки, которым приходится самостоятельно прокладывать свой путь в жизни. Тринадцатилетний Данил — сирота, живет на улице, но мечтает стать строителем и обрести свой дом. Герой рассказа «Нахак» Идель, оклеветанный, вынужден искать правду в жестоком мире взрослых.

В презентации примут участие автор книги Айгиз Баймухаметов, депутат Госсовета РТ, председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдуллин, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, редакция «Казан утлары», писатели, представители прессы, сообщается на сайте Союза писателей. Начало мероприятия — в 15.00.