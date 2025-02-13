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Общество 13 февраля 2025 14:17

В Казани презентуют две уникальные книги, посвященные традициям татарской семьи

Во вторник, 18 февраля, в Управлении ЗАГС Кабинета министров РТ состоится презентация сразу двух уникальных изданий, посвящённых быту и традициям татарской семьи. Об этом «Татар-информу» сообщили в ведомстве.

Речь идет о книгах «Татарская семья: обычаи и обряды» и «Татар гаиләсе: гореф-гадәтләр һәм йолалары», изданные Татарским книжным издательством.

Фото: Управление ЗАГС при Кабмине РТ

«Книги представляют собой сокровищницу знаний о семейных обрядах и обычаях татарского народа и не только информируют о традициях, но и побуждают к размышлениям о своих корнях, способствуют воспитанию детей и внуков в духе татарской культуры, укрепляют родственные связи и помогают сохранить язык, религию и национальные особенности, унаследованные от предыдущих поколений», – рассказали в Управлении ЗАГС.

Участники презентации смогут познакомиться с авторами-составителями вышеназванных работ. Кроме того, перед гостями выступят участники хора театральной студии «Репетиция» при Доме актёров им. М.Салимжанова, а также фольклорист Фанзиля Завгарова.

#загс кабмина рт #книги
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