Казанцам расскажут о создании оперы о любви татарского писателя Кави Наджми

В Нацбиблиотеке 12 февраля пройдет пройдет презентация документального фильма «Кави-Сарвар: начало», снятого режиссером Рамисом Назмиевым. Лента расскажет об истории создания оперы «Кави-Сарвар» и посвящена годовщине ее мировой премьеры.

«Кави-Сарвар» повествует о жизни и любви писателя Кави Наджми и его супруги – переводчицы Сарвар Адгамовой. Назмиев назвал постановку оперы уникальным случаем в истории современной татарской музыки.

«Масштабный проект, созданный с нуля начинающими авторами, получает поддержку сверху и с успехом ставится на сцене БКЗ. Все это происходит исключительно силами татарстанских артистов. Безусловно, такая история заслуживает внимания. В фильме мы пытаемся разобраться в феномене этой оперы и понять причины ее успеха», — отметил режиссер.

В показе примут участие композитор Миляуша Хайруллина, автор либретто Айдар Ахмадиев, дирижер-постановщик оперы — дирижер Большого театра Айрат Кашаев, режиссер-постановщик оперы — худрук театра «Әкият» Ильгиз Зайниев, а также актеры, занятые в постановке оперы.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.