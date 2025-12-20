В Казани презентуют цифровой музей ДК Химиков о прошлом и будущем пространства

22 декабря в 18:30 в ДК Химиков пройдет презентация проекта «Цифровой музей», посвященного истории и будущему одного из ключевых общественных пространств Казани.

Проект стал результатом совместной работы команды Молодежного центра и старожилов ДК. Они делятся воспоминаниями и эмоциями, создавая многоголосую историю места, которое уже 56 лет формирует культурную жизнь района и города.

«ДК Химиков сейчас проходит масштабную реконструкцию. За последние два года при поддержке Раиса Татарстана и Правительства республики, в рамках программы "Регион для молодых", реализуемой по национальному проекту "Молодежь и дети", уже были заменены инженерные коммуникации и проведены отделочные работы», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В следующем, 2026 году ДК ждет полное дооснащение всех помещений, и это будет совсем другое современное пространство для молодежи. Проект "Цифровой музей" поможет сохранить память о месте, которое на протяжении 56 лет формировало культурную жизнь района и города, объединяло поколения и людей самых разных профессий», – добавил он.

Девиз проекта – «Сохранить, преумножить и передать дальше». «Мы хотим вернуть Дворцу культуры Химиков статус общественного городского пространства. Для всех горожан название этого места стало именем нарицательным, поэтому мы с коллегами ставим цель обращаться не только в будущее, но и к прошлому», – подчеркнул директор Молодежного центр РТ Валентин Шихобалов.

Проект включает три части:

Сайт с архивными материалами, текстами и фотографиями;

Телеграм-бот для мобильного знакомства с историей;

Документальный фильм с интервью со старожилами, сотрудниками и участниками жизни ДК.

Презентация станет стартом диалога о прошлом и будущем ДК Химиков. В начале мероприятия покажут новое панно, созданное совместно с жителями, которое станет продолжением фасадной работы «Посадим сады».

Для посещения презентации необходима регистрация на сайте. На мероприятии будут разыграны тематические призы от команды ДК Химиков.