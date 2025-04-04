В Казани презентовали труды Мусы Бигиева к 150-летию выдающегося мыслителя

Фото Эмина Рамазанова

Айдар Хайрутдинов, кандидат философских наук, исследователь и переводчик трудов известного татарского мыслителя, религиозного философа и общественного деятеля Мусы Бигиева поделился информацией и ответил на вопросы корреспондента «Татар-информа» о презентации трудов Бигиева. Мероприятие состоялось в Институте истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана. Издание произведений, переведенных на русский и татарский языки, приурочено к 150-летию со дня рождения выдающегося деятеля. На мероприятии присутствовали представители научного сообщества, сотрудники музеев и библиотек, шакирды казанских медресе и слушатели, представители медиа и люди, интересующиеся фигурой Мусы Бигиева.

Как отметил Айдар Хайрутдинов, в рамках проекта представлено 13 книг из серии «Исламская мысль России: возрождение и переосмысление», которая реализуется при поддержке ДУМ РФ. «Мы планируем издать труды татарских богословов конца XIX – начала XX века на русском языке. Уже появились некоторые из трудов Ш. Марджани, Х. Фаизханова, Р. Фахретдина, и сегодня мы презентуем 13 работ М. Бигиева, переведенных на русский и татарский языки», – рассказал он.

Фото Эмина Рамазанова

По словам Хайрутдинова, всего планируется выпустить около 50 книг М. Бигиева на русском языке и 37 на татарском. Тиражи варьируются от 2000 до 5000 экземпляров. Целевой аудиторией являются не только мусульмане, но и все, кому интересно культурное наследие татарского народа. 2025 год объявлен годом юбилейных торжеств, приуроченных к 150-летию со дня рождения Мусы Джаруллаха (Ярулловича) Бигиева (1875-1949). Решение об этом было принято участниками IX Бигиевских чтений, которые отдали должное вкладу ученого в мусульманскую и общечеловеческую духовную сокровищницу. В честь этого события планируется проведение широкого спектра мероприятий, включая научные конференции и культурно-просветительские события. Внимание будет уделено также 120-летию бракосочетания Бигиева в Чистополе, которое стало важным событием в истории политического движения мусульман России и собрало около 500 человек, включая активистов татарского национального движения. В рамках празднования юбилея свадьбы планируется проведение ряда научных и культурных мероприятий в Чистополе при поддержке местных властей.

В 2018 году была организована специальная командировка в Каир для поиска места захоронения Мусы Бигиева.

По словам исследователей, могила М. Бигиева была обнаружена в 2023 году на фамильном погосте правителей Египта в так называемом «городе мертвых» (Карафа) – особом районе Каира, где находится огромное кладбище со своей инфраструктурой. Несмотря на строгие правила, египетские власти разрешили установить памятную доску на месте захоронения.

Фото Эмина Рамазанова

Важным аспектом популяризации наследия Бигиева станет создание электронной платформы, где будет собрана информация о его жизни и трудах. Это позволит сделать наследие мыслителя более доступным для широкой аудитории.

Как отметил А. Хайрутдинов, знакомство с наследием М. Бигиева особенно важно для современного общества: «Это позволяет людям узнать, каким должен быть настоящий ислам, а не тот негативный образ, который часто рисуется в СМИ».

В Татарстане именем Мусы Бигиева названа небольшая улица в частном секторе на севере Казани, однако исследователи надеются, что в будущем его имя будет увековечено в названии одного из центральных проспектов города.

Институт истории планирует провести круглый стол, посвященный юбилею мыслителя. Презентация трудов Бигиева вызвала большой интерес у публики – люди активно приобретали книги и интересовались информацией о его наследии.

Фото Эмина Рамазанова

Важно отметить, что наследие Мусы Бигиева имеет особое значение не только как вклад в религиозную философию и религиоведение, но и как образец для молодого поколения татарского народа. Его жизнь и деятельность являются предметом гордости и вдохновляющим примером того, как один человек может внести неоценимый вклад в развитие своей нации.

Работа по изучению и популяризации наследия Мусы Бигиева продолжается, и проект по изданию его трудов будет реализовываться в течение нескольких следующих лет. Его наследие способно помочь людям найти ответы на острые вопросы в современном мире и показать пути выхода из цивилизационного кризиса. Как отметил Айдар Хайрутдинов: «Муса Бигиев для меня – это человек, который, раскрывая потенциал ислама, показал всему человечеству пути выхода из кризисной ситуации, которую мир переживает в последнее столетие».

Для молодого поколения татарского народа фигура Мусы Бигиева особенно важна как символ интеллектуального и духовного развития, показавший, что религия и наука могут гармонично сосуществовать и обогащать друг друга. Его труды остаются актуальными и сегодня, служа путеводной звездой для тех, кто стремится к познанию и развитию.

Эмин Рамазанов