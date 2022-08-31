В Казани презентовали спортивно-музыкальный спектакль «Живая вода»

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

В казанском Дворце водных видов спорта состоялась премьера нового спортивно-музыкального спектакля театра на воде Марии Киселевой «Живая вода».

«Эта постановка приурочена ко Дню Республики Татарстан, и я хочу сказать огромное спасибо за эту возможность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и Министерству спорта России. Основная тема спектакля — это объединение многонационального народа России. Девочка путешествует по рекам и озерам нашей страны, и всюду ее встречают народности, проживающие на их берегах. В своей постановке мы старались, чтобы действие происходило в трех стихиях — на земле, в воде и в воздухе. Ушел целый год на постановку этого спектакля», — рассказала художественный руководитель постановки Мария Киселева.

Перед началом спектакля на сцену вышли первый заместитель председателя общества «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин и советник председателя общества «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ, политический и общественный деятель Ольга Павлова. Они вручили трехкратной олимпийской чемпионке Марии Киселевой за большой вклад в развитие и популяризацию спорта памятную медаль, выпущенную к столетию общества «Динамо».

«Сегодня от имени общества „Динамо“ Республики Татарстан я вручаю награду трехкратной олимпийской чемпионке Марии Киселевой. Она воплощение всех лучших качеств спортсмена и человека. Это человек, который, достигнув больших высот в спорте, не успокоился, а продолжает очень нужное дело — популяризацию спорта через свои замечательные шоу», — подчеркнул перед вручением награды Салават Гайсин.

В свою очередь Ольга Павлова отметила социальную направленность шоу. «Сегодня в зале присутствуют много детей. Среди них есть те, которым такие мероприятия, наверное, несколько важнее, чем другим. Это дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Они хотя бы сегодня будут счастливыми. И еще здесь находится особая группа — это сотрудники Росгвардии, которые не так часто имеют возможность проводить свое время вместе с семьями. Это те люди, которые защищают интересы России и ее государственность и недавно вернулись из командировки. Большое спасибо за это организаторам этой сказки на воде», — поблагодарила чемпионку Ольга Павлова.

В постановке задействованы артисты различных жанров, а также трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко и четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина.