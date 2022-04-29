Семитомник «Археология Волго-Уралья» презентован в Казани

Первые три тома семитомного академического издания «Археология Волго-Уралья» были презентованы сегодня в Академии наук Татарстана. Проект представили ученые Института археологии АН республики.

Первый том посвящен каменному веку, второй – энеолиту и бронзовому веку, третий – раннему железному веку. По словам сотрудников института археологии, следующие четыре тома, в которых будут раскрываться эпоха великого переселения народов, Волжская Булгария и финно-угорский мир, период улуса Джуччи и позднее средневековье будут выпущены в течении этого года.

«Впервые инициатива создания подобного труда была проявлена еще в 80-е годы, но смогла получить реализацию только сейчас. Старт проекту был дан в еще в 2016 году, а сегодня это издание наконец увидело свет», – рассказал директор института археологии им. А.Х.Халикова Айрат Ситдиков.

На сегодняшний день «Археология Волго-Уралья» самый крупный проект Академии наук Республики Татарстан, отметил Ситдиков.

В будущем планируется создать учебник для высших учебных заведений, в основу которого ляжет семь томов «Археологии Волго-Уралья». В дальнейшем семь томов планируют перевести на английский язык.