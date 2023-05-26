В Казани презентовали сборник повестей Елены Чернобровкиной

Сегодня казанском доме-музее Аксенова состоялась презентация двухтомника «Лабиринты фортуны», состоящего из повестей в жанре фантастики, который написала одна из самых ярких татарстанских журналистов Елена Гурьянова, известная под своим творческим псевдонимом Елена Чернобровкина.

Коллега автора, казанская журналистка Людмила Колесникова, с которой они когда-то вместе работали в газетах «Вечерняя Казань» и «Восточный экспресс», рассказала «Татар-информу», что средства на создание книги собирали коллеги, друзья, одноклассники и одногруппники покойной писательницы. Главным спонсором проекта стал депутат Госдумы Иван Грачёв, который не согласился с тем, чтобы повести Чернобровкиной были доступны лишь в электронном формате и выделил 100 тыс.рублей на печатное издание двухтомника. Сегодня он также принял участие в мероприятии.

«После смерти Елены Николаевны в декабре 2021 года для нас всех стало открытием, что кроме редакторской деятельности, она еще и писала повести и всерьез увлекалась фантастикой. Друзья нашли у нее целую библиотеку фантастических повестей. На ее компьютере были найдены неоконченные тексты, которые скомпоновали в двухтомник и издали в начале этого года», — поделилась Колесникова.

Провела презентацию известный казанских журналист, редактор «Казанских историй» и близкая подруга Чернобровкиной Любовь Агеева, которая рассказала о творческом пути автора и процессе создания книги. На презентации Елену Николаевну вспоминали очень тепло, называли «большим искренним ребенком», которого отличало удивительное жизнелюбие и неравнодушие. Всего на мероприятие собралось порядка 25 человек.

Елена Чернобровкина ушла из жизни 29 декабря 2021 года в возрасте 70 лет. В 80−90-х годах работала в «Вечерней Казани», стала известной благодаря ярким публикациям на темы политики.