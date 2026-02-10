В Казани презентовали сборник переводов стихотворений Хади Такташа

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Республики Татарстан сегодня состоялась презентация книги избранных произведений татарского поэта Хади Такташа на русском языке. Переводом четыре года занимался 85-летний бывший прокурор Наиль Исмагилов.

Наиль Хамзиевич Исмагилов, проработавший всю жизнь в органах прокуратуры в Оренбургской области и Казахстане (был прокурором города Джезказгана), после выхода на пенсию переехал в Казань и полностью посвятил себя литературе. Несмотря на то, что раньше он не занимался переводами, за последние годы издал уже четыре книги на разные темы. Однако главным проектом последних лет стал именно перевод произведений Хади Такташа.

Тираж издания – 100 экземпляров, которые автор намерен передать в библиотеки и школы республики.

«Я сравниваю Такташа с Маяковским. У него очень сложный, резковатый, но классический слог. Передать это на русском языке, сохранив рифму и энергию, – задача непростая. Я старался сделать так, чтобы русскоязычные читатели почувствовали силу его поэзии», – рассказал Исмагилов.

Заместитель директора Национальной библиотеки РТ Ирек Хадиев отметил: «Наиль Хамзиевич сразу после издания книги пришел к нам и подарил по экземпляру в каждую районную библиотеку Татарстана. Это бесценный вклад в сохранение культурного наследия».

Он также напомнил, что в фондах библиотеки хранятся почти все издания Такташа – от прижизненных на арабской графике до современных сборников.

Внучка поэта, Юлдуз Такташ, поделилась своими эмоциями от выхода сборника на русском языке. Она рассказала, что, окончив русскую школу, читает произведения деда в оригинале с трудом, и поэтому особенно ценит труд переводчика.

«Я рада, что появился человек, который взялся переводить стихи моего дедушки. К сожалению, даже молодежь, которые заканчивали татарские школы, не все знают и, может быть, даже не интересовались поэзией Такташа. А зря... Его лирика всех трогает. Я думаю, что перевод дает его произведениям продолжение жизни для русскоязычных людей», – сказала Юлдуз Такташ.

Книга, по словам организаторов, станет событием не только для любителей поэзии, но и для всех, кто интересуется татарской культурой.

