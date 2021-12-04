В Казани презентовали первую цифровую антологию татарской хоровой музыки

На сцене Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева состоялась презентация первой антологии татарской хоровой музыки в едином цифровом формате. В нее вошли 18 сочинений выдающихся татарских композиторов, творивших в XX веке. Среди них — Султан Габяши, Салих Сайдашев, Александр Ключарев, Назиб Жиганов, Рашид Калимуллин и другие.

За реализацию проекта взялся Государственный камерный хор Республики Татарстан во главе с художественным руководителем Миляушой Таминдаровой.

«К идее создания антологии татарской музыки меня подтолкнул голосовой помощник. Когда я обратилась к нему со словами „Поставь музыку Жиганова”, он предложил мне прослушать треки Джигана. Выяснилось, что ни на одной музыкальной платформе нет в хорошем качестве записей из нашего национального классического хорового наследия. Оставить это так было выше моих сил», — рассказала Таминдарова.

Фото: © Владимир Васильев

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов РФ, а также Министерства культуры РТ. Однако, по словам Таминдаровой, работа пошла не сразу.

«Грантовых денег хватило лишь на тестирование звукозаписывающих студий. Я могу ответственно заявить, что в Казани мы обошли их все и отыскали отвечающую нашим потребностям студию лишь в Салмачах! Но это было только началом нашего тернистого пути», — поделилась дирижер.

Фото: © Владимир Васильев

На оплату прочих расходов, таких как сама запись, сведение звука, выпуск тысячи экземпляров диска, грантовых денег было недостаточно. И тогда музыкантам помогло Министерство культуры Татарстана.

«Обратившись с официальным обращением в ведомство, мы получили тактичный отказ в связи со сложным финансовым положением. И тогда я обратилась напрямую к нашему министру культуры Ираде Аюповой, слезно умоляя помочь нам. О гонорарах не было даже речи – мы горели только идеей оставить хоровое наследие Татарстана будущим поколениям», — подчеркнула Таминдарова.

Фото: © Владимир Васильев

После того как авторы идеи смогли заручиться дополнительной поддержкой Минкультуры республики, работа закипела. Но запись заняла больше времени, чем предполагалось.

«Мы могли прийти в студию, провести там целый день и ничего не записать. Качественная запись хора — тема для отдельной диссертации. Записать, скажем, инструментальную музыку проще, хотя и это является целой наукой. Всё потому, что голос каждого неповторим, как отпечатки пальцев, и сделать так, чтобы Вася, Петя, Коля и Габдулхак сошлись в одном унисоне и звучали однородно — непросто. К тому же татарская музыка XX века настолько разнообразна, что каждое произведение нам нужно было собирать буквально с нуля», — пояснила Таминдарова.

Фото: © Владимир Васильев

Но приступив к сведению звука, Государственный хор столкнулся с еще одной проблемой. Речь идет об авторских правах на опубликованные после смерти автора произведения, которые действуют в течение 70 лет после выпуска.

«Правопреемники Рустема Яхина, нашего великого композитора, выставили нам счет в миллион рублей за внесение в антологию его произведения. Мы были вынуждены исключить его из альбома. Я уверена: будь сам Яхин жив, он был бы счастлив, что столько труда и сил было вложено в его произведение и что его творение смог бы услышать любой человек, у которого есть выход в интернет», — посетовала дирижер.

Фото: © Владимир Васильев

По ее словам, антология уже выпущена на цифровых носителях, а к концу этого года вошедшие в нее треки будут представлены на основных музыкальных интернет-площадках, таких как Apple Music, Sound Cloud и Spotify.

Помимо этого, в описании к каждой композиции окажется представлена информация о произведениях, собранная Госхором РТ из архивных документов и рассказов наследников композиторов.

Фото: © Владимир Васильев

К примеру, в антологию вошло одно из первых произведений татарской композиторской музыки, посвященных теме Родины, — хор Султана Габяши «Кичке азан» на стихи Габдуллы Тукая. В одноименном тексте Тукай использовал ритм стихотворения Михаила Лермонтова «Звезда». А название («Вечерний азан») произведения татарского классика отсылает к стихотворению одного из основных представителей ирландского романтизма Томаса Мура, которое в русском переводе Ивана Козлова стало известно как «Вечерний звон» и было положено на музыку.

«Только вообразите: Томас Мур — Михаил Лермонтов — Габдулла Тукай — Султан Габяши и первое татарское хоровое произведение! И в этой взаимосвязи и заключается смысл нашей антологии: показать наше наследие и заявить о нем как о равном европейскому академическому наследию, что мы равные среди равных», — резюмировала Миляуша Таминдарова.