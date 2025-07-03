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Общество 3 июля 2025 15:16

В Казани презентовали первую часть аудиодастана «Идегей»

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В Казани презентовали первую часть аудиодастана «Идегей»
Фото: Телеграм-канал «Миллиард Татар»

В тюркской юрте, ставшей первым объектом туристической сети «Тамырлар», состоялась лекция доктора исторических наук Искандера Измайлова «Властитель Золотой Орды: Идегей – человек-легенда». Мероприятие сопровождалось презентацией нового аудиопроекта от команды «Миллиард.Татар» – диска с озвученным дастаном «Идегей».

Как сообщил журналист и участник проекта Ильгизар Вахитов, над озвучиванием дастана работали 11 чтецов из числа деятелей науки, культуры и искусства Татарстана. Среди них – поэт Лябиб Лерон, писатель Рабит Батулла, литературовед Фаниль Гилязов, историк Искандер Гилязов и солист этногруппы «Риваять» Руслан Габитов. Основой для работы стали тексты татарского писателя Наки Исанбета.

Фото: Телеграм-канал «Миллиард Татар»

По словам Вахитова, визуальное оформление, включая обложку и иллюстрации к диску, было разработано «Миллиард Татар». Послушать аудиодастан можно как с физического носителя, так и через онлайн-сервисы проекта. Произведение разделено на 18 глав, пять из которых уже доступны слушателям. Новые части планируется публиковать каждую неделю.

Завершая выступление, Ильгизар Вахитов выразил благодарность партнерам проекта – агентству «Татмедиа», радиостанции «Тәртип», Институту истории им. Ш. Марджани и Институту языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ, а также журналам «Безнең Мирас», «Казан Утлары» и этногруппе «Риваять».

#лекция #золотая орда
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