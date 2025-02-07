В Казани презентовали новый выпуск «Казанского альманаха»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани представили новый выпуск «Казанского альманаха». На встрече собрались татарстанские поэты, писатели, редколлегия издания, а также начинающие свой литературный путь молодые авторы и читатели.

«Казанский альманах» выпускается под названием самоцветов, на этот раз издание выпущено под знаком камня сердолик. Сборник посвящен 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Как рассказал главный редактор «Казанского альманаха», писатель Ахат Мушинский, очередной выпуск удивляет многообразием материалов и интересными авторами. В него традиционно вошли работы как уже известных, так и начинающих писателей.

«В этот раз в сборнике участвуют семь новых авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и другие. Это издание, которое подвигает и открывает новые неизвестные литературные имена. Наш альманах начинается со знаменитого стихотворения Александра Сергеевича „Я памятник себе воздвиг нерукотворный“. Здесь также опубликован интересный материал о днях его прибывания в Казани. Под моим авторством опубликована повесть „Мой друг Адам“. В следующем году „Казанскому альманаху“ исполняется 20 лет», – сказал он.

Мушинский отметил, что в номере альманаха появились три новые рубрики – «Утерянное зодчество», «Литликбез» и «Арт-Микроскоп».

«К примеру, в одной из рубрик мы разбираем, что такое альманах и когда он появился, рассказываем об архитектурных шедеврах, которые были утрачены и исчезли из города», – пояснил он.

В ходе презентации каждый автор рассказал о своих произведениях, которые вошли в новый сборник.

«На страницах разместилась моя статья „Чудное мгновенье длиною в вечность“. Здесь вышли мои размышления, например: „А если бы Пушкин убил Дантеса, был бы он таким великим?“ Нашла много писем, дневниковых записей, и выявилось много интересных фактов, о которых захотелось написать. Альманах и его содержание по-своему разнообразные, и каждый читатель найдет в нем что-то для себя», – поделилась автор Галина Свинцова.