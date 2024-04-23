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Общество 23 апреля 2024 12:43

В Казани презентовали новый фонтанный комплекс на Булаке

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В Казани этим летом появится новый фонтанный комплекс на Булаке. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин уже осмотрел место проведения предстоящих работ.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города, для проведения работ в канале понизили уровень воды. Сейчас там переделывают коммуникации. Ожидается, что устанавливать новое оборудование начнут уже в конце апреля.

На обновленном Булаке будет 56 фонтанов, которые будут пускать струи высотой в 10 метров.

«Раньше они (струи) были пышными, но низкими, а теперь будут направлены вверх. Это позволит реализовать различные сценарии работы», – рассказали в комитете.

Еще вдоль протока установят подсветку, сейчас работы в этом направлении выполнены на 27%. Также уже облицованы пять мостов, смонтированы 7 из 8 км кабеля для подсветки и новых сетей освещения. В общей сложности на участке установят свыше 4 тыс. светильников.

фото: комитет Казани по благоустройству

#Булак #Фонтаны #фото #Казань
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