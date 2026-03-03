В Казани презентовали новые издания, подготовленные в рамках Года защитника Отечества

Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан презентовал два новых издания, подготовленных в рамках Года защитника Отечества. Презентация состоялась сегодня в рамках пресс-конференции в «Татар-информе».

Первым произведением стал «Календарь Победы». Ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Института им. Ш. Марджани АН РТ Альфия Галлямова рассказала, что в книге повествуется о различных героях войны из Татарстана или событиях в республике по принципу календаря: каждый разворот – это отдельная история, которая происходила во время Великой Отечественной войны.

«Каждый разворот – это отдельная история, и читать издание можно открыв в любой части книги», – отметила она.

События в книге описываются начиная от 1 января и заканчивая 31 декабря. И не обязательно описываемые события идут в хронологической последовательности – авторы брали события, которые происходили в конкретное число, а не год. Таким образом, в книге собрано 366 разных историй или исторических фактов – по количеству дней в високосном году.

Кандидат педагогических наук, заместитель директора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Марат Гибатдинов в свою очередь рассказал о втором издании – «Духовные управления мусульман», ставшем продолжением федеральной серии «Наркомы Великой Победы».

В книге описывают изменения отношения руководства Советского союза к религии, а также какие подвиги совершали мусульмане всего СССР во время Великой Отечественной войны.